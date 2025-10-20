Giorgia Meloni entra nella storia | il suo governo tra i più longevi della Repubblica
Un traguardo celebrato con orgoglio. Foto a mezzo busto, completo blu elettrico e sguardo rivolto in alto. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sceglie di celebrare sui social un risultato di rilievo: il suo governo è ora il terzo più duraturo della storia repubblicana. Un traguardo che la leader di Fratelli d'Italia dedica agli elettori con parole di gratitudine e determinazione: "Continueremo a lavorare con serietà, determinazione e senso di responsabilità per essere all'altezza del mandato che ci avete affidato". Con questo messaggio, Meloni rinnova il patto con chi l'ha sostenuta e ribadisce la volontà di proseguire nel segno della stabilità.
