Gioielli Louvremuseo chiuso anche oggi

10.50 Chiuso anche oggi il museo parigino del Louvre, dopo il clamoroso furto di gioielli napoleonici dalla Sala Apollon. I rapinatori sono rimasti nella sala per meno di 4 minuti, ha detto Dati, ministra della Cultura. "Sono andati direttamente verso le vetrine, sapevano esattamente ciò che volevano. Sono stati molto efficaci. Volevano incendiare un montacarichi,hanno lasciato indizi". Vertice di Stato nella capitale francese, sul tema della messa in sicurezza del Louvre. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it