Gioia Tauro il piccolo ‘Nico’ non ce l’ha fatta | dolore e sconcerto si indaga sulla struttura

Nicodemo Zito è morto ad appena 8 anni, travolto dal muro mentre giocava. Dolore, rabbia e sgomento. Sono questi i sentimenti che attraversano in queste ore la città di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dove la comunità è stata colpita da una tragedia che ha spezzato la vita di un bambino di appena 8 anni. Nicodemo Zito, per tutti Nico, è morto nella serata di lunedì al Policlinico di Messina, dove era stato trasportato in elisoccorso dopo essere stato travolto dal crollo improvviso di un muro mentre giocava nel cortile di un’abitazione di famiglia. Il crollo improvviso nel cortile di casa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

