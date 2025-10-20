Gioia Tauro il piccolo ‘Nico’ non ce l’ha fatta | dolore e sconcerto si indaga sulla struttura

Notizieaudaci.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicodemo Zito è morto ad appena 8 anni, travolto dal muro mentre giocava. Dolore, rabbia e sgomento. Sono questi i sentimenti che attraversano in queste ore la città di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dove la comunità è stata colpita da una tragedia che ha spezzato la vita di un bambino di appena 8 anni. Nicodemo Zito, per tutti Nico, è morto nella serata di lunedì al Policlinico di Messina, dove era stato trasportato in elisoccorso dopo essere stato travolto dal crollo improvviso di un muro mentre giocava nel cortile di un’abitazione di famiglia. Il crollo improvviso nel cortile di casa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

gioia tauro il piccolo 8216nico8217 non ce l8217ha fatta dolore e sconcerto si indaga sulla struttura

© Notizieaudaci.it - Gioia Tauro, il piccolo ‘Nico’ non ce l’ha fatta: dolore e sconcerto, si indaga sulla struttura

Approfondisci con queste news

gioia tauro piccolo 8216nico8217Morte del piccolo Nicodemo Zito, la sindaca di Gioia Tauro: «Proclameremo il lutto cittadino, è la tragedia di tutti» - «È accaduto davanti agli occhi dei genitori, una scena che nessuno dovrebbe mai vivere» ... Lo riporta corrieredellacalabria.it

gioia tauro piccolo 8216nico8217La morte del piccolo Nicodemo, la comunità di Gioia Tauro è sotto shock - GIOIA TAURO Non ci sono parole per descrivere il dramma di una morte innocente, quella di un bimbo impegnato a giocare con i suoi fratellini e travolto dal crollo di un muro. Riporta corrieredellacalabria.it

gioia tauro piccolo 8216nico8217Lutto cittadino a Gioia Tauro per la scomparsa del piccolo Nico - La comunità di Gioia Tauro è profondamente colpita dalla tragica scomparsa del piccolo Nico, uno dei tre fratellini coinvolti nel recente crollo del muro ... Segnala inquietonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Gioia Tauro Piccolo 8216nico8217