Gioia mia un' estate nonna e nipote | video intervista con Margherita Spampinato e Aurora Quattrocchi

Una piccola storia di un'estate condivisa fra una nonna rigida e un nipotino con la naturale passione per la tecnologia e il suo smartphone. Gioia mia è una delle piacevoli sorprese di questo inizio stagione, premiato a Locarno e presentato ora ad Alice nella città, in sala dall'11 dicembre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

