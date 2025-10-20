Gioè non basta il Prato scivola in trasferta
Terranuova Traiana 2 Prato 1 Terranuova Traiana (3-6-1): Pagnini; Benucci, Degl’Innocenti, Simonti (dal 71’ Bargellini); Marini, Cioce (dal 93’ Tassi), Saltalamacchia, Sesti (dal 90’ Senzamici), Sborgi (dal 75’ Ficini), Mannella; Ngom (dal 54’ Bruni). A disposizione Rosadi, Innocenti, Zhupa, Cardo. All. Giugni (Becattini squalificato). Prato (3-4-1-2): Fantoni; Iacoponi, Risaliti, Corsa, Zanon (dal 57’ Rinaldini); Cesari (dal 71’ Limberti), Cela (dal 70’ Verde), D’Orsi (dall’82’ Mencagli); Greselin (dal 95’ Atzeni); Gioè, Rossetti. A disposizione Furghieri, Drapelli, Boccardi, Osazuwa. All. Venturi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
