Giochi scacchi e ’silent book party’ Autunno di iniziative in biblioteca

È stata un’ottima estate per la biblioteca comunale Maria Goia di Cervia. E ora si parte con i tanti progetti autunnali. "La biblioteca comunale questa estate ha lavorato a pieno ritmo, confermandosi un luogo amato da turisti e utenti abituali – spiega la direttrice Giulia Mazzotti –. Anche quest’anno i risultati sono stati ottimi, superando i numeri della scorsa stagione: in significativo aumento l’afflusso di turisti, soprattutto provenienti da fuori provincia e regione. Le nuove proposte culturali hanno attratto un pubblico eterogeneo: i ’silent book party’ e le letture con laboratorio per bambini sono diventati appuntamenti molto amati dell’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

