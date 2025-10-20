Giocare a ce l’hai è diventato uno sport

Negli ultimi anni sono spuntati un po' di sport decisamente assurdi, derivazione di altri più complessi e decisamente classici come è successo per il padel e poi il pickleball, di stretta derivazione tennistica. Poi il bike polo, versione ciclistica del nobile polo. Ancora lo Sepaktakraw, uno sport che sì, ricorda la pallavolo, ma che non consente di utilizzare le proprie mani per rispedire la palla all'avversario. E ancora molti altri, alcuni rimasti confinati in una popolarità locale – come il calcio fiorentino – e altri diventati fenomeni pop grazie alla loro bizzarria, come il Cheese Rolling: una corsa sfrenata dietro a una forma di formaggio che rotola giù da una collina ripidissima. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

