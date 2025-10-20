Gioca al Lotto nella tabaccheria della piazza e vince 11mila euro

La dea bendata fa tappa a Breno, nel cuore della Valle Camonica. In paese è stata registrata una vincita da 11.000 euro al Lotto, in occasione dei concorsi di venerdì 17 e sabato 18 ottobre. Il colpo è stato messo a segno nella tabaccheria di piazza degli Alpini, dove un giocatore ha centrato tre. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Simbolotto: la ruota di OTTOBRE è ROMA! ? Gioca il Gioco del Lotto sulla ruota di Roma e ricevi gratis 5 simboli casuali stampati sul tuo scontrino!?Hai la possibilità di vincere fino a 10.000 €! Non perdere l’occasione, passa in Tabaccheria Quadrifogl - facebook.com Vai su Facebook

Gioca tre euro e ne vince 125mila - Alla tabaccheria Micozzi, sull’estrazione di venerdì, un cliente ha "beccato" una quaterna, in cui tutti i numeri scelti sono stati ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Gioca dieci euro al Lotto, ne incassa 260mila - Nella ricevitoria di piazzetta delle Erbe un fortunato cliente ha giocato al Lotto una schedina da 10 euro, per poi ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Porto Recanati, quaterna e Numero Oro: gioca 10 euro al Lotto e ne vince 260mila. È la quinta vincita più alta dell'anno - Centra la quaterna ed il "Numero Oro": festa grande per un giocatore di Porto Recanati che "investendo" 10 euro al Lotto ne ha portati a casa quasi 260mila. Scrive corriereadriatico.it