Gino Lisa Aeroitalia rilancia i collegamenti con Milano e Torino | da dicembre attivo il volo per Bologna

Aeroitalia avvia voli dall’aeroporto Gino Lisa di Foggia: dal 1° novembre operativo un volo giornaliero Foggia–Milano Malpensa e due voli settimanali Foggia–Torino (lunedì e venerdì), per lavoro e turismo. “Vogliamo fare anche qua un buon lavoro come abbiamo fatto in altre parti d'Italia”, ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

#Aeroitalia raddoppia su #Malpensa: da novembre il volo su #Foggia Aeroporto del Gargano "Gino Lisa" - Foggia - facebook.com Vai su Facebook

Al «Gino Lisa» di Foggia ipotesi Aeroitalia per riprendere a volare su Milano - News - X Vai su X

Gino Lisa, Aeroitalia rilancia i collegamenti con Milano e Torino: da dicembre attivo il volo per Bologna - Dal 1° novembre ripartono i collegamenti nazionali: già mille biglietti venduti per Malpensa, seicento per Torino: dal 15 dicembre partirà la 'sperimentazione' del Foggia- Riporta foggiatoday.it

Foggia, all'aeroporto «Gino Lisa» si torna a volare, da novembre arrivano gli operativi Aeroitalia FOTO - A partire dal prossimo 1°novembre operativo un volo giornaliero Foggia–Milano Malpensa. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Aeroitalia debutta a Foggia: nuovi voli per Milano e Torino - Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha evidenziato come l’accordo rafforzi le potenzialità dello scalo foggiano e contribuisca allo sviluppo socioeconomico del territorio, che ... giornaledipuglia.com scrive