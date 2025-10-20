Gino Cecchettin ai giovani | Non abbiate paura di essere voi stessi

Il papà di Giulia incontra gli studenti delle scuole secondarie: "Con la Fondazione stiamo creando elementi valoriali".

Cecchettin ai giovani, non abbiate paura di essere voi stessi - Ai giovani Gino Cecchettin dice "di essere sé stessi e di non avere paura di mostrarsi per quello che sono e così forse si incontra il vero amore, che non è prevaricazione e vivere la vita degli altri ... Riporta msn.com

Gino Cecchettin su Turetta: “Serve qualcuno che lo accompagni in un percorso vero” - Dopo la lettera di Filippo Turetta in cui dichiara di accettare la pena dell'ergastolo per il femminicidio dell'ex fidanzata Giulia, Gino Cecchettin ha espresso il proprio punto di vista. Come scrive ildigitale.it

La lezione di Gino Cecchettin: “Ragazzi, non smettete di sognare, merito di Giulia se riesco a espormi” - Così Gino Cecchettin (membro fondatore della fondazione Giulia Cecchettin), in collegamento da Vienna (per impegni sopraggiunti) nell’incontro del Macerata Humanities Festival di ieri, al teatro della ... Secondo msn.com