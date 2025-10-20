ginnastica artistica sugihara apre i mondiali in testa visser crolla dopo le parallele

A Jakarta (Indonesia) sono incominciate le qualificazioni femminili dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La prima suddivisione (delle dieci in programma tra oggi e domani) non ha regalato grandissime emozioni e il livello non è parso dei più eccelsi in avvio di una rassegna iridata in anno post-olimpico, rivolta esclusivamente agli individualisti (non sono previste le gare a squadre). La giapponese Aiko Sugihara si è meritata la prima posizione provvisoria nel concorso generale individuale con il punteggio di 54.099. La 26enne non ha avuto particolari picchi, ma si è rivelata solida e non ha commesso errori colossali, anche se non sembra un potenziale fattore per le posizioni che contano nella gara che giovedì incoronerà la nuova Reginetta della Polvere di Magnesio. 🔗 Leggi su Oasport.it

