Ginnastica artistica | sorrisi di Fontaine e Black ma i Mondiali devono decollare
I Mondiali 2025 di ginnastica artistica devono ancora decollare: il livello tecnico e agonistico ammirato nelle prime due suddivisioni delle qualificazioni femminili non è stato encomiabile, salvo qualche raro sprazzo che ha illuminato in maniera minimal la serata di Jakarta (Indonesia). La rassegna iridata in anno post-olimpico, riservata solo alle individualiste e priva delle prove a squadre, deve ancora ingranare e probabilmente entrerà nel vivo solo con l’esibizione dell’algerina Kaylia Nemour, a precedere le suddivisioni di domani, tra cui quella dell’Italia (alle ore 06.30 di martedì 21 ottobre). 🔗 Leggi su Oasport.it
