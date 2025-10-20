Ginnastica artistica Macchini e Brugnami in finale ai Mondiali! Targhetta primo escluso millesimi beffardi

Due italiani sono riusciti a qualificarsi alle finali di specialità dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica: dopo due intense giornate dedicate al turno preliminare maschile sulla pedana di Jakarta (Indonesia), Carlo Macchini e Tommaso Brugnami sono riusciti a meritarsi l’approdo agli atti conclusivi sui singoli attrezzi, riservati ai migliori otto della sessione. Amarezza per Gabriele Targhetta, che invece risulta il primo degli esclusi dalle fasi calde di questa rassegna iridata, previsti tra venerdì e sabato. Carlo Macchini si era presentato con grandi ambizioni a questa rassegna iridata, memore del quarto posto conseguito quattro anni fa in occasione dell’ultima kermesse post-olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

