Carlo Macchini e Tommaso Brugnami si sono qualificati alle finali di specialità dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica, rispettivamente alla sbarra e al volteggio. Gabriele Targhetta è invece il primo escluso al cavallo con maniglie, Thomas Grasso ha pagato un paio di cadute tra tavola e quadrato, Edoardo De Rosa non è stato impeccabile al cavallo, Yumin Abbadini non è riuscito a fare la differenza nelle due prove in cui si è cimentato in questa rassegna iridata in anno post-olimpico, riservata esclusivamente agli individualisti (non sono previste le prove a squadre). Di seguito le pagelle degli azzurri impegnati ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, le pagelle dell’Italia ai Mondiali: Macchini ritorna, Brugnami si rivela, Targhetta è futuro