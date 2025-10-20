Ginnastica artistica | il ritorno di Asia D’Amato la prima volta di Perotti e i sogni azzurri Italia in qualifica ai Mondiali

Giornata di vigilia per l’Italia, che martedì 21 ottobre aprirà la propria avventura ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La nostra Nazionale femminile si presenterà in pedana alle ore 06.30 italiane (a Jakarta, Indonesia, sono cinque ore avanti rispetto a noi) per disputare le qualificazioni di questa rassegna iridata in anno post-olimpico, riservata esclusivamente agli individuali e che non prevede le gare a squadre. Le ragazze del DT Enrico Casella sono state inserite nella quinta suddivisione e gireranno insieme a Francia e Svizzera, dopo che USA e Gran Bretagn a si saranno esibite alle ore 05. 🔗 Leggi su Oasport.it

