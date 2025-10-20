Ginnastica artistica | il ritorno di Asia D’Amato la prima volta di Perotti e i sogni azzurri Italia in qualifica ai Mondiali

Oasport.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di vigilia per l’Italia, che martedì 21 ottobre aprirà la propria avventura ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La nostra Nazionale femminile si presenterà in pedana alle ore 06.30 italiane (a Jakarta, Indonesia, sono cinque ore avanti rispetto a noi) per disputare le qualificazioni di questa rassegna iridata in anno post-olimpico, riservata esclusivamente agli individuali e che non prevede le gare a squadre. Le ragazze del DT Enrico Casella sono state inserite nella quinta suddivisione e gireranno insieme a Francia e Svizzera, dopo che USA e Gran Bretagn a si saranno esibite alle ore 05. 🔗 Leggi su Oasport.it

ginnastica artistica il ritorno di asia d8217amato la prima volta di perotti e i sogni azzurri italia in qualifica ai mondiali

© Oasport.it - Ginnastica artistica: il ritorno di Asia D’Amato, la prima volta di Perotti e i sogni azzurri. Italia in qualifica ai Mondiali

Altri contenuti sullo stesso argomento

ginnastica artistica ritorno asiaAsia D’Amato come una fenice torna a volare alto ai Mondiali di ginnastica artistica 2025 - Dopo il grave infortunio al ginocchio che le ha impedito di partecipare a Parigi 2024, Asia D’Amato ritorna a gareggiare sulla scena internazionale con il podio iridato nel mirino. Da olympics.com

Ginnastica artistica, un’Italia femminile sperimentale ai Mondiali: il ritorno di Asia D’Amato, l’occasione di Giulia Perotti - L'Italia si presenterà con una formazione sperimentale ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, che andranno in scena a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ... Si legge su oasport.it

ginnastica artistica ritorno asiaAsia D’Amato scherza: “Torneremo riso e pollo, stordite dal fuso”. Macchini: “Tutto colorato” - L'Italia è arrivata a Jakarta (Indonesia), dove dal 19 al 25 ottobre si disputeranno i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Ginnastica Artistica Ritorno Asia