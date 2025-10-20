Gimenez | lavoro fondamentale per il Milan Non segna ma fa bene molto altro Sottovalutato …

Milan, Santiago Gimenez è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria contro la Fiorentina. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione della punta rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gimenez: lavoro fondamentale per il Milan. Non segna, ma fa bene molto altro. Sottovalutato …

Scopri altri approfondimenti

#Gimenez arretra, lega il gioco e apre spazi per i compagni. Non solo gol, ma pressione, costruzione e sacrificio costante. Così #Allegri lo considera prezioso anche senza reti. Un lavoro silenzioso che tiene in piedi l’attacco rossonero. @Gazzetta_it #Mila - X Vai su X

Qui c’è Pavlocic che colpisce Lucca. Per me non è mai rigore. Ma qualcuno ci spieghi perché allora si fischia quello su Gimenez, Messicano che come consuetudine simula, simula scandalosamente e commette anche fallo di reazione che ovviamente rimane - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Fiorentina, Gimenez? Era rigore, ma... - Cosa trapela dai vertici arbitrali dell'Aia su arbitro, Var e attaccante milanista - Il rigore assegnato al Milan nel contatto tra Fabiano Parisi e Santiago Gimenez - Da affaritaliani.it

Chi gioca in attacco in Milan-Fiorentina senza Loftus-Cheek: Gimenez ancora out - Cheek in attacco: Allegri ha un'altra idea per sostituire l'inglese infortunato. Riporta milanlive.it

Compagnoni: "Se Gimenez e Leao non segnano, il Milan farà fatica perché le due competitor sono molto forti" - Maurizio Compagnoni, giornalista, si è così espresso a TMW su alcuni singoli del Milan: "Ha bisogno dei gol di Gimenez e Leao, che dovrà essere più concreto ... Da milannews.it