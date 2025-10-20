Gigi D’Alessio torna a Messina con un nuovo tour
L’entusiasmo incontenibile per “Gigi Palasport 2026”, il nuovo tour di Gigi D’Alessio in partenza la prossima primavera, sta facendo registrare un vero e proprio boom di richieste. A grande richiesta, si aggiunge una nuova e attesissima tappa a Messina, che ospiterà il cantautore partenopeo il 24. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
