Gigi D’Alessio si aggiungono tre date nei palazzetti nel 2026
Gigi Palasport 2026, il nuovo tour di Gigi D’Alessio in partenza la prossima primavera, vede l’aggiunta di tre nuove date. L’entusiasmo incontenibile per Gigi Palasport 2026, il nuovo tour di Gigi D’Alessio in partenza la prossima primavera, sta facendo registrare il boom di richieste. Il cantautore partenopeo sarà protagonista di una seconda serata al Palazzo dello Sport di Roma, anticipando il debutto al 17 marzo, oltre alla data già annunciata del 18 marzo. Stessa risposta calorosa anche a Bari, dove al Palaflorio si replica con un nuovo concerto il 21 marzo, oltre al live del 20 marzo. Non solo, il tour si arricchisce di una nuova imperdibile tappa il 24 aprile al Palarescifina di Messina. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Altre letture consigliate
Nel corso del concerto di Gigi D'Alessio di ieri sera a Piazza Plebiscito sono state girate alcune scene del film dedicate al cantante napoletano con il protagonista del film, Matteo Paolillo. D'Alessio poi ha coinvolto il pubblico con uno dei suoi brani più celebr - facebook.com Vai su Facebook
Gigi D'Alessio record, 7 concerti in piazza Plebiscito a Napoli - Ai concerti già previsti il 19, 20, 21, 26 e 27 settembre si aggiungono quelli del 23 e 28 settembre per il totale di una settimana nell'iconica piazza del capoluogo campano Inarrestabile il successo ... Si legge su tg24.sky.it