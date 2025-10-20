Gigi D’Alessio si aggiungono tre date nei palazzetti nel 2026

Gigi Palasport 2026, il nuovo tour di Gigi D’Alessio in partenza la prossima primavera, vede l’aggiunta di tre nuove date. L’entusiasmo incontenibile per Gigi Palasport 2026, il nuovo tour di Gigi D’Alessio in partenza la prossima primavera, sta facendo registrare il boom di richieste. Il cantautore partenopeo sarà protagonista di una seconda serata al Palazzo dello Sport di Roma, anticipando il debutto al 17 marzo, oltre alla data già annunciata del 18 marzo. Stessa risposta calorosa anche a Bari, dove al Palaflorio si replica con un nuovo concerto il 21 marzo, oltre al live del 20 marzo. Non solo, il tour si arricchisce di una nuova imperdibile tappa il 24 aprile al Palarescifina di Messina. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

