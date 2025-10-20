Gideon la piattaforma AI creata da ex agenti Idf e ingegneri sionisti Palantir per prevedere ed eliminare contenuti anti-israeliani

Creato da un ex agente delle forze speciali israeliane, Aaron Cohen, e da ex ingegneri Palantir, Gideon promette di "prevenire il crimine contro gli ebrei" con una sorveglianza di massa attiva 24 ore su 24 Una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale, Gideon, è stata creata da e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

