Gideon la piattaforma AI creata da ex agenti Idf e ingegneri sionisti Palantir per prevedere ed eliminare contenuti anti-israeliani
Creato da un ex agente delle forze speciali israeliane, Aaron Cohen, e da ex ingegneri Palantir, Gideon promette di "prevenire il crimine contro gli ebrei" con una sorveglianza di massa attiva 24 ore su 24 Una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale, Gideon, è stata creata da e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
MEDIO ORIENTE | "Hamas deve rilasciare gli ultimi 19 ostaggi morti. Devono farlo ora. E insistiamo" anche con i mediatori "affinché lo facciano. Non entro settimane o mesi, ma immediatamente". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar se - facebook.com Vai su Facebook