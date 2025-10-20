Giardinaggio smart | app e robot conquistano l’Europa
Tra aiuole e balconi, il verde europeo cambia pelle: strumenti connessi, app intuitive e robot affiancano gli attrezzi di sempre. Dall’ultimo capitolo dell’indagine “Gardens of Europe” 2025 di STIGA e YouGov emerge un punto fermo: per il 77% degli intervistati il giardinaggio è impegnativo, e la tecnologia diventa il ponte tra passione e praticità. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
