Giapponeverso governo di coalizione

5.01 Sarà firmato in giornata l'accordo per dare vita a un governo di coalizione in Giappone. Lo ha annunciato Hirofumi Yoshimura, co-leader del partito riformista di destra Japan Innovation Party, che firmerà l'accordo con il partito liberalde mocratico giapponese al governo. L'intesa dovrebbe consentire a Sanae Takaichi di diventare la prima donna primo ministro del Paese. "Alle 18 firmeremo formalmente l'accordo", ha detto Yoshimura. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

