Giappone verso la svolta | Takaichi sarà la prima donna premier

Con ogni probabilità sarà Sanae Takaichi, delfina di Shinzo Abe (assassinato nel 2022) e oggi leader del Partito Liberal Democratico (Pld), il nuovo capo di governo del Giappone. Dopo l’addio di Komeito all’alleanza di governo, il Pld ha infatti raggiunto un accordo con Nippon Ishin, terzo partito del Paese per seggi alla Camera: questo dovrebbe permettere all’ultraconservatrice Takaichi di diventare premier al posto di Shigeru Ishiba, che ha annunciato le dimissioni a settembre a seguito della perdita della maggioranza anche al Senato. Sarà la prima donna a ricoprire l’incarico nella storia del Giappone. 🔗 Leggi su Lettera43.it

