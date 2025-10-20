Giappone Sanae Takaichi è la prima premier donna

Domani, in Giappone, Sanae Takaichi, leader del Partito Liberal Democratico, diventerà primo ministro. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giappone, Sanae Takaichi è la prima premier donna

