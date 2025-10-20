Giana Aspi | Sinergia Aiscat e Polizia per la sicurezza della mobilità

Garantire una rete autostradale sempre più sicura attraverso la condivisione di esperienze, buone pratiche e progetti comuni: è questo l’obiettivo al centro della due giorni di lavori organizzata a Trieste da Aiscat e Polizia Stradale, che ha riunito oltre 200 delegati italiani ed europei per. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

Giana (#ASPI), ‘oggi 85% della logistica viaggia su strada’ Leggi qui #LaChirico.it - X Vai su X

Giana (#ASPI), ‘oggi 85% della logistica viaggia su strada’ Leggi qui #LaChirico.it - facebook.com Vai su Facebook

ASPI, a Trieste al fianco di Aiscat e Polizia Stradale per la sicurezza della mobilità - Giana (ASPI): "Le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano sulle nostre autostrade, ci ricordano il valore della profonda sinergia tra Polizia di Stato ... Scrive affaritaliani.it

Tutto su: aspi aiscat - Giana (ASPI): "Le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano sulle nostre autostrade, ci ricordano il valore della profonda sinergia tra Polizia di Stato e Aiscat: un’alleanza strategica nel segno de ... Riporta affaritaliani.it

Giani: Valorizzare e tutelare sinergia pubblico -privato per valorizzare economia toscana - "Studiare questa sinergia pubblico privato, poterla valorizzare e tutelare, sanzionare laddove le leggi portano atteggiamenti che sono assolutamente contrari, è' un compito che le istituzioni, insieme ... Si legge su ilgiornale.it