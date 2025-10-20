Giallo all’alba in centro Donna a terra senza vita

Una donna è stata trovata senza vita in strada, nel cortile interno di una palazzina in viale Vittorio Veneto. È il giallo che ha tenuto con il fiato sospeso Civitanova, ieri mattina. L’allarme è scattato intorno alle 5. Un operatore del Cosmari, Claudio Torelli, stava raccogliendo i rifiuti nello spazio condominiale, un piccolo piazzale alla fine di una strada chiusa sulla quale si affacciano i palazzi di viale Vittorio Veneto, non lontano da piazza XX Settembre. "Sono arrivato intorno alle 5.15 – ha raccontato Torelli –. Mentre facevo retromarcia dopo aver raccolto l’immondizia, con la coda dell’occhio mi sono accorto di questa sagoma a terra e ho chiamato il 112". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

