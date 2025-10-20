Giallo all’alba in centro Donna a terra senza vita
Una donna è stata trovata senza vita in strada, nel cortile interno di una palazzina in viale Vittorio Veneto. È il giallo che ha tenuto con il fiato sospeso Civitanova, ieri mattina. L’allarme è scattato intorno alle 5. Un operatore del Cosmari, Claudio Torelli, stava raccogliendo i rifiuti nello spazio condominiale, un piccolo piazzale alla fine di una strada chiusa sulla quale si affacciano i palazzi di viale Vittorio Veneto, non lontano da piazza XX Settembre. "Sono arrivato intorno alle 5.15 – ha raccontato Torelli –. Mentre facevo retromarcia dopo aver raccolto l’immondizia, con la coda dell’occhio mi sono accorto di questa sagoma a terra e ho chiamato il 112". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Scontro all’alba lungo la 233. Il motociclista, un trentenne, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Varese. Sul posto i Carabinieri di Luino per i rilievi e SOS Tre Valli - facebook.com Vai su Facebook
Il giallo dell'uomo di 33 anni arrivato da Firenze a Venezia: si spoglia e si tuffa prima dell'alba davanti alla stazione dei treni. Lo trovano morto annegato nel Canal Grande - X Vai su X
Giallo all’alba in centro. Donna a terra senza vita - L’allarme all’alba a Civitanova dopo la segnalazione di un operatore del Cosmari. Come scrive ilrestodelcarlino.it