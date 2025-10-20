GialappaShow | stasera su TV8 e Sky al via la nuova stagione Miriam Leone è la prima co-conduttrice

Ricomincia la stagione delle risate con il GialappaShow, che torna ogni lunedì in prima serata su TV8 con gli sketch comici più divertenti della TV: ospiti e anticipazioni della prima puntata Su TV8 è di nuovo tempo di GialappaShow: a partire da questo lunedì 20 ottobre, infatti, alle 21:30, torna con la nuova stagione il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band, con la conduzione del Mago Forest. Le nuove puntate saranno trasmesse, in prima visione assoluta, non solo in chiaro su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Le anticipazioni della prima puntata del GialappaShow Al fianco del Mago Forest, in questa puntata d'esordio, ci sarà Miriam Leone. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - GialappaShow: stasera su TV8 e Sky al via la nuova stagione. Miriam Leone è la prima co-conduttrice

