GialappaShow Miriam Leone co-conduttrice | dove e quando vedere la prima puntata

Tutto pronto per la nuova stagione del GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band. Un appuntamento che, come da tradizione, regala nuovi sketch, parodie e tanta comicità. In questa stagione le novità non mancano, già a partire dalla prima puntata. A condurre accanto a Mago Forest c’è una co-conduttrice d’eccezione: Miriam Leone. “GialappaShow”, Miriam Leone è co-conduttrice. Forest è pronto a prendere il timone della nuova stagione del GialappaShow. Il mago più amato e irriverente della tv riapre i battenti del programma insieme a Giorgio Gherarducci e Marco Santin per regalarci ancora una volta una stagione piena di risate, imitazioni e, naturalmente, il commento dei momenti più esilaranti dei programmi televisivi. 🔗 Leggi su Dilei.it

