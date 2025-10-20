GialappaShow da stasera in tv la nuova edizione | anticipazioni cast ospiti

Il sarcasmo, l'improvvisazione le e risate senza limiti del "GialappaShow" tornano questa sera, lunedì 20 ottobre 2025, a partire dalle 21.30 su TV8 e Sky Uno. Lo storico marchio della comicità surreale della Gialappa’s Band mette in scena un mondo fatto di parodie, gag irresistibili e commenti. 🔗 Leggi su Today.it

