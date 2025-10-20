Già condannato per spaccio e irregolare | trasportato al Cpr di Potenza

Arezzonotizie.it | 20 ott 2025

Lo scorso fine settimana gli operatori dell’Ufficio immigrazione della Questura di Arezzo hanno effettuato l'accompagnamento di un cittadino nigeriano, con precedenti condanne per spaccio di droga, presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Potenza. L'uomo era irregolare e dunque non. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

