Già condannato per spaccio e irregolare | trasportato al Cpr di Potenza
Lo scorso fine settimana gli operatori dell’Ufficio immigrazione della Questura di Arezzo hanno effettuato l'accompagnamento di un cittadino nigeriano, con precedenti condanne per spaccio di droga, presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Potenza. L'uomo era irregolare e dunque non. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Un chirurgo plastico condannato in Svezia per spaccio di oppiacei opera a Napoli e Milano. A Modena lavora un dottore di famiglia cacciato da Londra per manifesta incompetenza. - X Vai su X
doppio colpo dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro e della Stazione di Alatri: giovane rintracciato dalla fidanzata dopo l'evasione da Ferentino, 65enne condannato a 9 mesi per spaccio di stupefacenti - facebook.com Vai su Facebook