Ghost of Yotei si aggiorna alla versione 1.010 | risolti crash bug critici e missioni bloccate

Gamerbrain.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ufficialmente disponibile l’ aggiornamento 1.010 di Ghost of Yotei, un update ricco di correzioni tecniche e ottimizzazioni pensate per rendere l’esperienza di gioco più stabile e fluida. La patch interviene su crash, bug critici e missioni bloccate, risolvendo numerosi problemi che potevano compromettere la progressione della storia o causare arresti anomali durante le fasi più intense dell’avventura. Il team di sviluppo ha dichiarato che l’obiettivo principale di questa versione è migliorare la stabilità generale, ottimizzando le performance e correggendo i punti più fragili del codice segnalati dalla community nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

ghost of yotei si aggiorna alla versione 1010 risolti crash bug critici e missioni bloccate

© Gamerbrain.net - Ghost of Yotei si aggiorna alla versione 1.010: risolti crash, bug critici e missioni bloccate

Scopri altri approfondimenti

ghost of yotei aggiornaGhost of Yotei si aggiorna: l'Update 1.010 risolve i crash e i bug delle missioni bloccate - 01 di Ghost of Yotei, una patch correttiva che interviene sui bug che bloccano le missioni dell'avventura in esclusiva PS5 ... Da everyeye.it

ghost of yotei aggiornaGhost of Yotei si aggiorna alla versione 1.010: risolti crash, bug critici e problemi di missione - 010 di Ghost of Yotei è ora disponibile e introduce una lunga serie di correzioni tecniche e miglioramenti alla stabilità, oltre a importanti fix per missioni che ... Lo riporta techgaming.it

ghost of yotei aggiornaGhost of Yotei si aggiorna ed elimina tanti bug che bloccavano il gioco e varie missioni - Ghost of Yotei è stato nuovamente aggiornato e a questo giro sono stati eliminati tutta una serie di bug che impedivano di avanzare nel gioco e nelle missioni. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ghost Of Yotei Aggiorna