Getafe Real Madrid cartellino rosso da record! Quel giocatore espulso dopo 30 secondi dal suo ingresso | ecco cosa è successo

Calcionews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Getafe Real Madrid, Nyom da record: espulsione lampo dopo 30 secondi dal suo ingresso: ecco il racconto della clamorosa decisione Serata da dimenticare per Allan Nyom nel posticipo di Liga tra Getafe e Real Madrid. Il difensore camerunense, subentrato al 76? al posto di Kiko Femenía, è rimasto in campo appena 30 secondi: un intervento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

getafe real madrid cartellino rosso da record quel giocatore espulso dopo 30 secondi dal suo ingresso ecco cosa 232 successo

© Calcionews24.com - Getafe Real Madrid, cartellino rosso da record! Quel giocatore espulso dopo 30 secondi dal suo ingresso: ecco cosa è successo

Approfondisci con queste news

getafe real madrid cartellinoPronostici Getafe-Real Madrid: marcatore, tiri in porta e ammoniti - Real Madrid, tutti i pronostici del match: marcatore e non solo, ecco la raffica di quote. Secondo ilveggente.it

getafe real madrid cartellinoXabi Alonso carica i suoi in vista della Juve: «L’ultima vittoria col Getafe ci dà grande energia». Poi parla così delle condizioni di Alaba e Courtois - Un monito anche in vista della Juventus Il Real Madrid si è ripreso la vetta della Liga grazie al successo per ... Si legge su juventusnews24.com

getafe real madrid cartellinoAl Real Madrid basta un gol di Mbappé, follia Getafe che chiude in 9: al Coliseum finisce 0-1 - I blancos si aggiudicano la vittoria grazie al gol di Mbappé ... Da eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Getafe Real Madrid Cartellino