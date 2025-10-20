Gestione delle maxi emergenze tra simulazioni e test Riccione per tre giorni al centro della scena

Si è concluso con successo a Riccione il 2° Congresso nazionale Sismax, che dal 15 al 17 ottobre ha trasformato la città in un centro di formazione e simulazione dedicato al soccorso nelle maxiemergenze. Promosso dall’associazione “Sistema integrato di soccorso in maxiemergenza Aps”, l’evento ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

