Gerusalemme patriarca ortodosso auspica una presenza cristiana a Gaza

Il patriarca ortodosso di Gerusalemme auspica una presenza costante di cristiani a Gaza City. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gerusalemme, patriarca ortodosso auspica una presenza cristiana a Gaza

