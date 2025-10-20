George Lucas conferma il peggiore sospetto dei fan su Star Wars ma molti lo sapevano già

Sono passati quasi quindici anni da quel momento che ha segnato una delle svolte più discusse nella storia del cinema moderno. Quando George Lucas ha ceduto la Lucasfilm e l’intero universo di Star Wars alla Disney, i titoli dei giornali hanno fatto il giro del mondo, e il fandom si è diviso in fazioni che ancora oggi discutono animatamente su quella decisione. Era il 2012, e da allora la galassia lontana lontana ha continuato il suo viaggio tra trionfi e battute d’arresto, nuovi personaggi e ritorni nostalgici, serie televisive acclamate e film controversi. Ma mentre i fan continuano a dibattere sul destino della saga sotto la guida Disney, il suo creatore ha scelto una strada radicalmente diversa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

