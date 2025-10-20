Geopolitica e prospettive dei mercati finanziari la Carifermo affronta il futuro pensando ai clienti

Anconatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – “Dalla geopolitica all’economia: scenario e prospettive dei mercati finanziari” è il titolo dell’incontro che la Cassa di Risparmio di Fermo ha organizzato nei giorni scorsi alla Sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona.Durante l’evento sono state approfondite le dinamiche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

geopolitica prospettive mercati finanziariGeopolitica e prospettive dei mercati finanziari, la Carifermo affronta il futuro pensando ai clienti - Secondo il direttore Ermanno Traini «Questi momenti rappresentano un'importante opportunità di confronto. Da anconatoday.it

Dalla geopolitica all’economia, Le prospettive dei mercati finanziari al centro di un incontro organizzato da Carifermo - Durante l’evento sono state approfondite le dinamiche geopolitiche attuali e il loro impatto sui mercati finanziari, offrendo una panoramica sui possibili scenari e sulle prospettive future ... Da cronachefermane.it

geopolitica prospettive mercati finanziariCoface, anticipare e gestire i rischi è cruciale per sopravvivenza imprese - Torna la Conferenza Rischio Paese, esperti a confronto sulle sfide economiche globali e sui rischi emergenti per le imprese. Scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Geopolitica Prospettive Mercati Finanziari