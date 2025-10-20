Geopolitica e prospettive dei mercati finanziari la Carifermo affronta il futuro pensando ai clienti

ANCONA – “Dalla geopolitica all’economia: scenario e prospettive dei mercati finanziari” è il titolo dell’incontro che la Cassa di Risparmio di Fermo ha organizzato nei giorni scorsi alla Sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona.Durante l’evento sono state approfondite le dinamiche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Oro implacabile, superati i 4.250 dollari l'oncia. Ma dietro al rally non ci sono sono gli acquisti di banche centrali, l'incertezza geopolitica e le prospettive di un taglio dei tassi da parte della Fed. Alberto Tocchio (Head of Global Equity di Kairos): "C'è un aspetto f - X Vai su X

La Rassegna di geopolitica” a cura di Lorenzo Rendi presenta l’ultimo rapporto OCSE sulle prospettive economiche globali. Il documento, pubblicato il 23 settembre, segnala una crescita mondiale più resiliente del previsto, trainata da mercati emergenti e Sta - facebook.com Vai su Facebook

Geopolitica e prospettive dei mercati finanziari, la Carifermo affronta il futuro pensando ai clienti - Secondo il direttore Ermanno Traini «Questi momenti rappresentano un'importante opportunità di confronto. Da anconatoday.it

Dalla geopolitica all’economia, Le prospettive dei mercati finanziari al centro di un incontro organizzato da Carifermo - Durante l’evento sono state approfondite le dinamiche geopolitiche attuali e il loro impatto sui mercati finanziari, offrendo una panoramica sui possibili scenari e sulle prospettive future ... Da cronachefermane.it

Coface, anticipare e gestire i rischi è cruciale per sopravvivenza imprese - Torna la Conferenza Rischio Paese, esperti a confronto sulle sfide economiche globali e sui rischi emergenti per le imprese. Scrive ilsole24ore.com