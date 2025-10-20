Genzano | Ariccia | Colonna Il 20 22 e 24 Ottobre Il Principe della Musica | Giovanni Pierluigi da Palestrina Lezioni-concerto a ingresso gratuito
Cronache Cittadine GENZANO ARICCIA COLONNA (Luciana Vinci) – Gli ultimi tre incontri d’autunno tra le biblioteche e il “Principe della L'articolo Genzano Ariccia Colonna. Il 20, 22 e 24 Ottobre “Il Principe della Musica: Giovanni Pierluigi da Palestrina”. Lezioni-concerto a ingresso gratuito Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Scopri altri approfondimenti
ULTIMI POSTI DISPONIBILI Giornata Laser Gratuita Sabato 18 Ottobre Nelle sedi di Genzano e Ariccia Un’intera giornata dedicata a te: ? Trattamento laser gratuito ? Consulenza personalizzata ? Promo speciale riservata ai partecipanti Pre - facebook.com Vai su Facebook
Con Paolo Guerra alla MEZZA MARATONA DEI CASTELLI ROMANI, stamattina, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi dei Castelli Romani tra Nemi, Genzano, Ariccia, Albano Laziale e Castel Gandolfo. L’evento è stato organizzato da Asso. “Amici del - X Vai su X
Ariccia, Genzano e Colonna celebrano il “Principe della Musica”: ultimi tre incontri d’autunno dedicati al Palestrina - Ultimi tre appuntamenti della rassegna dedicata a Palestrina: il 20 a Genzano, il 22 ad Ariccia e il 24 ottobre gran finale a Colonna. Da castellinotizie.it
Ariccia, la polizia di Genzano, all'ospedale dei Castelli, porta in dono le uova ai bambini nati e ricoverati - Ariccia, gli agenti del commissariato di polizia di Genzano, anche questa mattina, coordinati dall'ispettore Massimiliano Cavola, hanno fatto visita all'ospedale dei Castelli, per portare in dono le ... Scrive ilmessaggero.it