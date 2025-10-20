Genova offre un cocktail a una sedicenne in discoteca e la violenta nella toilette dopo averla fatta bere
L'uomo è stato condannato dal giudice a 4 anni e 10 mesi con il rito abbreviato. A incastrarlo la chat con un'amica e alcune denunce per episodi simili L’offerta d’un cocktail, e nel giro di pochi minuti la ragazza di 16 anni che aveva conosciuto poco prima nel locale si sente male. Il ventis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
