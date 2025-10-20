Genoa adesso è crisi vera | i colpevoli e come uscirne

Nemmeno in dieci contro undici per quasi un'ora, contro un avversario modesto e con un rigore a favore, il Genoa è riuscito a segnare. La crisi del gol apre quella più ampia di una squadra che è, a sorpresa, ultima in classifica, non ha ancora vinto in campionato e se non trova il modo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Vieira forse ha trovato il centroavanti che cercava in Jeff Ekhator; adesso trovare il rimedio a centrocampo. Venerdì alle 10.30 amichevole contro l’Entella forse in diretta esclusiva su The Voice of Genoa - facebook.com Vai su Facebook

Genoa, adesso è crisi vera: i colpevoli e come uscirne - Il pareggio con il Parma lascia il Genoa ultimo in classifica, la squadra non segna e i fischi di Marassi sono giusti e meritati ... Da genovatoday.it

Genoa: Gilardino per ora resta, ma dopo la sosta sarà vietato sbagliare. Il mercato devastante, i nomi dei sostituti - Dopo la manita senza appello rimediata questa sera in casa dell'Atalanta il futuro del tecnico piemontese sulla panchina del Genoa è appeso a un filo, anche ... Riporta calciomercato.com

Genoa, anche motivi di cuore dietro alla crisi di Simeone VIDEO - E' il bomber principe del Genoa, dall'alto delle undici reti realizzati in questa stagione (10 in campionato più una in Coppa Italia). Lo riporta calciomercato.com