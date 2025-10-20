Genitori si lamentano per la mancanza di insegnanti la Dirigente risponde che la responsabilità è dell’Ambito territoriale Sanzionata fa ricorso Ecco cosa hanno detto i giudici

Un messaggio “in attesa di nomina” può pesare quanto una decisione. La Corte d’Appello di Trieste lo afferma con chiarezza: il racconto parziale di un dirigente scolastico ai genitori e alla stampa, nella fase cruciale dell’assegnazione dei docenti, diventa materia di giudizio disciplinare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

