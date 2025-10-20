Genesis | The Watch al Teatro Cartiere Carrara di Firenze con il nuovo spettacolo dedicato a The Lamb Lies Down On Broadway

Firenzetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’album che segnò l’ultima, folgorante, apparizione di Peter Gabriel con i Genesis. Capolavoro del rock progressivo, “The Lamb Lies Down On Broadway” torna a incantare i fan di ieri e di oggi insieme ai The Watch, la formazione milanese devota al verbo di Gabriel, Hackett, Collins e soci, in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

