Roma, 20 ottobre 2025 - Geely Italia annuncia la nomina di Claudia Coletta come Head of Public Relations, con responsabilità sulla definizione e l'attuazione delle strategie di comunicazione esterna, media relations e relazioni istituzionali del Gruppo in Italia. Nel suo nuovo ruolo, Claudia Coletta riporterà direttamente a Marco Santucci, Amministratore Delegato di Geely Italia e guiderà la comunicazione, automotive, corporate e di brand, supportando la crescita e il posizionamento di Geely nel mercato italiano. Claudia Coletta vanta una solida esperienza nel mondo dell'informazione e della comunicazione istituzionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Geely Italia nomina Claudia Coletta Head of PR