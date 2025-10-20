Gazzoli debutta a Sanremo Giovani | De Martino messo in stand-by dalla Rai
L’uomo dei pacchi fuori da Sanremo 2026. Una scelta che cambia gli equilibri in casa Rai. Sanremo Giovani 2025 sarà nelle mani di Gianluca Gazzol i, volto noto della radio, dei podcast e dei social, scelto da Carlo Cont i per traghettare il pre-Festival verso le nuove generazioni. Una scelta giovane, apparentemente in linea con lo spirito del programma, ma che solleva un dubbio pesante: perché non affidare la conduzione a Stefano De Martino? La Rai lo ha definito per mesi la gallina dalle uova d’oro, lo ha lanciato nell’access prime time con Affari Tuoi, lo ha sottoposto a un vero e proprio “esame” per testarne la tenuta televisiva e adesso, quando si tratta di dare un volto forte e già rodato a un evento musicale nazionale, lo lascia in panchina. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Scopri altri approfondimenti
È ufficiale: sarà Gianluca Gazzoli a condurre Sanremo Giovani 2025! A partire dall'11 novembre il podcaster di Passa dal BSMT e speaker di Radio Deejay accompagnerà 24 giovani artisti in un percorso fatto di sogni, musica e coraggio, verso Sanremo 202 - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Gianluca Gazzoli il nuovo conduttore di "Sanremo Giovani" voluto da Carlo Conti - Carlo Conti ha scelto Gianluca Gazzoli per condurre "Sanremo Giovani". Secondo alfemminile.com
Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli alla conduzione - Gianluca Gazzoli sarà il conduttore di Sanremo Giovani, in programma dall’11 novembre per cinque serate. Si legge su tg24.sky.it
Gianluca Gazzoli e Belen Rodriguez: I Conduttori di Sanremo Giovani 2023 - Alessandro Cattelan ha recentemente deciso di lasciare la rete pubblica per intraprendere un nuovo ... notizie.it scrive