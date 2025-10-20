Gazzoli debutta a Sanremo Giovani | De Martino messo in stand-by dalla Rai

L’uomo dei pacchi fuori da Sanremo 2026. Una scelta che cambia gli equilibri in casa Rai. Sanremo Giovani 2025 sarà nelle mani di Gianluca Gazzol i, volto noto della radio, dei podcast e dei social, scelto da Carlo Cont i per traghettare il pre-Festival verso le nuove generazioni. Una scelta giovane, apparentemente in linea con lo spirito del programma, ma che solleva un dubbio pesante: perché non affidare la conduzione a Stefano De Martino? La Rai lo ha definito per mesi la gallina dalle uova d’oro, lo ha lanciato nell’access prime time con Affari Tuoi, lo ha sottoposto a un vero e proprio “esame” per testarne la tenuta televisiva e adesso, quando si tratta di dare un volto forte e già rodato a un evento musicale nazionale, lo lascia in panchina. 🔗 Leggi su 361magazine.com

