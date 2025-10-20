Gazariaprono due valichi per gli aiuti

12.34 Le forze armate israeliane hanno riaperto oggi i valichi di Kerem Shalom e Kissufim per riprendere l'ingresso dei camion di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.Ieri era stato sospeso quando Israele aveva denunciato una "palese violazione" del cessate il fuoco da parte di Hamas, dopo l'attacco con un missile anticarro. Hamas nega ogni responsabilità per l'attacco. Il valico di Rafah resterà invece chiuso al traffico "fino a nuovo ordine". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it