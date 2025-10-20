Gaza Vance | Mantenere tregua è complicato ma se Hamas attacca Idf risponderà Ben-Gvir | Riapriremo porte dell' inferno 2 morti ad Al-Tuffah - VIDEO

L'Idf sta iniziando a delimitare con blocchi colorati il confine della cosiddetta "linea gialla", mentre il governo israeliano approva una nuova e controversa denominazione: le operazioni militari si chiameranno, d'ora in poi, "Guerra di Resurrezione" L'accordo del Presidente Usa Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Vance: "Mantenere tregua è complicato ma se Hamas attacca Idf risponderà", Ben-Gvir: "Riapriremo porte dell'inferno", 2 morti ad Al-Tuffah - VIDEO

