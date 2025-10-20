Gaza un padre mostra alle due figlie piccole la devastazione della Striscia | il VIDEO della distruzione scientifica firmata Idf

Un video TikTok di @MohamedfromGaza1 mostra un padre con le sue due bimbe davanti alle macerie: immagini che raccontano il dramma della distruzione a Gaza Un video apparso su TikTok è diventato virale negli ultimi giorni per le sue immagini molto toccanti. Il brevissimo reel mostra un padre c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, un padre mostra alle due figlie piccole la devastazione della Striscia: il VIDEO della distruzione scientifica firmata Idf

