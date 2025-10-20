Gaza Trump conferma che il cessate il fuoco è ancora in vigore | L’abbiamo gestita bene

Donald Trump è convinto di aver portato la pace in Medio Oriente e ora non ha intenzione di rinunziarvi. Così, quando ieri hanno iniziato a palesarsi le prime tensioni tra Israele e Hamas a Gaza, il presidente Usa ha spostato tutte le sue attenzioni sul primo ministro dello Stato ebraico, Benjamin Netanyahu. Dopo una giornata .

