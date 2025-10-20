Gaza Trump annuncia nuovo cessate il fuoco e apertura valico di Rafah Anp | 45 morti palestinesi in raid Idf ieri Israele viola tregua
Durante la tregua imposta da Trump, Israele bombarda Gaza uccidendo 45 civili. Riaprono i valichi per gli aiuti, ma la popolazione resta intrappolata nella crisi La tregua tra Hamas e Israele a Gaza è effettivamente stata rotta ieri, con i raid dell'Idf che hanno preso di mira il sud della St. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Gaza, l’annuncio di Israele: “Abbiamo ripreso ad applicare il cessate il fuoco” - L'escalation di violenza tra Israele e Hamas ha registrato un nuovo, drammatico sviluppo. Segnala thesocialpost.it
Trump annuncia l’accordo di pace per Gaza. C’è il sì di Israele. Ultimatum a Hamas - La proposta, accolta da Israele, prevede , la liberazione degli ostaggi e la deposizione delle armila resa di Hamas e un nuovo organo internazionale per amministrare la Striscia. Segnala italiaoggi.it
Gaza, Netanyahu: «La guerra finirà con il disarmo di Hamas». Poi annuncia: «Mi ricandido alle elezioni del 2026» – La diretta - Erano tra i tanti palestinesi senza internet e non informati del limite delle "linee gialle" ... Riporta msn.com