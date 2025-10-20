Gaza Trump annuncia nuovo cessate il fuoco e apertura valico di Rafah Anp | 45 morti palestinesi in raid Idf ieri Israele viola tregua

Durante la tregua imposta da Trump, Israele bombarda Gaza uccidendo 45 civili. Riaprono i valichi per gli aiuti, ma la popolazione resta intrappolata nella crisi La tregua tra Hamas e Israele a Gaza è effettivamente stata rotta ieri, con i raid dell'Idf che hanno preso di mira il sud della St. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

