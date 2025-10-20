Gaza Trump afferma che la tregua è ancora in vigore nonostante le violazioni

Il presidente statunitense Donald Trump ha assicurato che la tregua nella Striscia di Gaza è ancora in vigore, dopo che 45 palestinesi sono morti nei raid israeliani condotti in risposta, secondo Israele, a degli attacchi di Hamas. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Gaza, Trump afferma che la tregua è ancora in vigore nonostante le violazioni

