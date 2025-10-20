Gaza tregua in bilico tra Israele-Hamas IDF lancia nuovo attacco d’artiglieria nel centro della Striscia news in diretta

Le ultime notizie in diretta da Gaza sulla tregua tra Israele e Hamas: oggi visita dell'inviato speciale Usa Steve Witkoff e del collega consigliere di Donald Trump, Jared Kushner in Israele mentre la tregua tra le parti è in bilico. Il presidente USA: "Cessate il fuoco ancora in vigore", Hamas: "97 morti e 230 feriti da inizio tregua, Israele ha violato accordo 80 volte". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gaza, tregua a rischio: Gad Lerner: "Quando la pace si fa tra gli assenti, puoi fare tutte le celebrazioni che vuoi, ma di tutto si può parlare tranne che di pace". #inonda - facebook.com Vai su Facebook

