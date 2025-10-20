Gaza tregua fragile | arrivano gli inviati di Trump

“Lavoriamo senza sosta per riportare in Israele i 16 ostaggi morti e ancora a Gaza”, dice il premier Netanyahu aprendo la sessione invernale della Knesset. Dopo tre mesi di chiusura per la pausa estiva e le festività ebraiche il parlamento israeliano torna a riunirsi. Il primo ministro parla a lungo, elenca i nomi degli ostaggi ma ne sbaglia uno e viene corretto dall’aula. Netanyahu non si scompone e si dice determinato a eliminare Hamas come attore militare e diplomatico. Nelle prossime ore gli islamisti riconsegneranno i resti di un altro ostaggio morto. Il loro recupero va a rilento. “È molto complicato perché alcune salme sono sotto le macerie", dice Hamas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, tregua fragile: arrivano gli inviati di Trump

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gaza, tregua a rischio: Gad Lerner: "Quando la pace si fa tra gli assenti, puoi fare tutte le celebrazioni che vuoi, ma di tutto si può parlare tranne che di pace". #inonda - X Vai su X

Tregua in bilico nella Striscia: per Donald Trump il cessate il fuoco a Gaza è "ancora in vigore" anche se Hamas si è dimostrato "piuttosto turbolento". Tutti gli aggiornamenti ? https://shorturl.at/R5ARm - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, tregua in bilico tra Israele-Hamas. IDF lancia nuovo attacco d’artiglieria nel centro della Striscia, news in diretta - Le ultime notizie in diretta da Gaza sulla tregua tra Israele e Hamas: oggi visita dell'inviato speciale Usa Steve Witkoff e del collega consigliere di ... Si legge su fanpage.it

Gaza, riaperti i valichi di Kerem Shalom e Kissufim. Netanyahu incontra Witkoff e Kushner in Israele, domani Vance - Dopo una giornata di combattimenti e addirittura bombe israeliane che sono tornate a cadere su Gaza, lunedì è il giorno in cui arrivano in Israele l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e il collega con ... Lo riporta editorialedomani.it

Fragile tregua a Gaza, domani al via le trattative per la seconda fase del piano di pace - Domani iniziano i negoziati con gli inviati di Trump per la seconda fase della tregua ... Riporta lanotiziagiornale.it